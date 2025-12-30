سامي الطرابلسي : “الأهم تحقق في مباراة اليوم و هو التأهّل إلى الدّور المقبل” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابسي في تصريح لتونس الرقمية أنّ الأهم تحقق في مباراة اليوم أمام تنزانيا و هو التأهّل إلى الدّور المقبل.

و أضاف : ” بالنسبة لنا الآن تنطلق مرحلة جديدة ، فالمنتخب الوطني غادر البطولات الإفريقية السابقة منذ الدّور الأوّل و نتائجنا آنذاك لم تكن جيّدة.”

و زاد : ” لا يمكن أن أقول أن نتائجنا في النسخة الحالية خارقة للعادة ، فالمباريات الثلاث التي خضناها لم نلعب خلالها بجودة عالية و لم يرتقي مردودنا إلى مستوى كبير.”

و ختم : ” الأهم بالنسية لنا هو التأهّل و الآن بدأت بطولة جديدة إن شاء الله.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



