الأخبار

سامي الطرابلسي : “البطولة مازالت طويلة و المباراة الأخيرة مهمة بالنسبة لنا” (فيديو)

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح لتونس الرقمية أنّ محمّد علي بن رمضان كان بإمكانه أن يكون رجل المباراة لو ترك له الحكم الأفضلية عندما كان وجها لوجه مع حارس مرمى نيجيريا.

و أضاف : صحيح أن مركز محمد علي بن رمضان يعتبر جديد بالنسبة له لكن لم يكن لدينا خيارات خصوصا في الدفاع.

و زاد : كنا نعرف أنّ الخصم على مستوى السرعات و على مستوى الثنائيات يمتلك مهاجمين جيدين و للأسف لم ندخل أجواء المباراة بشكل جيّد و خسرنا العديد من الثنائيات خصوصا على المستوى البدني و هذا هو الإشكال الكبير.

و ختم : ” الهزيمة مؤلمة لكن البطولة مازالت طويلة و المباراة الأخيرة مهمة بالنسبة لنا.”

