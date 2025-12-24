سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشار الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح لتونس الرقمية أنّ مشاهدة عدد كبير من الجماهير و هي تساند و تشجع المنتخب التونسي تحت الأمطار في مباراة أوغندا كان مؤثرا بالنسبة له و خاصة بالنسبة للاعبين.

و أضاف : ” أتوجّه بالشكر إلى الجماهير التي حضرت المقابلة فالفوز في مباراة أوغندا كان بفضلهم و كان نتيجة العزيمة الكبيرة التي اظهرها اللاعبون فضلا عن التهديف المبكر.”

و زاد : “نجح اللاعبون في المحافظة على تركيزهم من بداية الحوار الى نهايته ما سهّل مهمتنا في اللقاء.”

و ختم : ” مررنا ببعض الفترات الصعبة لكن اللاعبين كانوا مركزين و منضبتين لذلك تمكّنا من تحقيق الثلاث نقاط.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



