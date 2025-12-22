Français
سامي الطرابلسي : المباراة الأولى أمام أوغندا ستكون مهمة [فيديو]

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح صحفي خلال الندوة التي دارت اليوم أنّ المواجهة التي ستجمع غدا نسور قرطاج بأوغندا لحساب الجّولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا ستكون مهمة أمام منتخب محترم.

و أضاف : ” الإحصائيات لا تكذب فمنتخبنا حتى عندما يصل إلى نصف نهائي “الكان” فإنّ بداياته تكون متعثّرة.”

و زاد : ” العديد من المنتخبات الإفريقية أصبحت تفرض الإحترام كثيرا و أحسن دليل على ذلك هو الشوط الأوّل بين المغرب و جزر القمر.”

و ختم : منتخبات عديدة قدمت إلى المغرب و هي تعرف أنها ليست في فسحة إذ تسودها رغبة و طموح كبير من أجل تحقيق أفضل ما يمكن و بالنسبة لنا فنحن مركزين جدا من أجل تحقيق بداية طيّبة في المسابقة”.

 

