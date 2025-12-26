Français
Anglais
العربية
الأخبار

سامي الطرابلسي : “سنواجه واحدا من المنتخبات الكبيرة في القارة” (فيديو)

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح لتونس الرقمية أنّ الضغط على لاعبي المنتخب التونسي سيكون أقل نسبيا من المباراة الأولى لكننا سنواجه منتخبا من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية.

و أضاف : ” المنتخب النيجيري له حجمه و سجّل نجاحات كبيرة على مستوى كرة القدم الإفريقية.”

و ختم : ” أكيد أنّه بالنسبة لنا في هذه المناسبات تركيز اللاعبين و روحهم تكونان في مستوى عال و عال جدا و هذا ما سيصنع الفارق غدا بإذن الله.”

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

296
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]

291
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)
289
أخر الأخبار

جدل واسع إثر سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي… فريد العليبي يقدّم قراءة لحيثيات الحادثة [فيديو]
278
الأخبار

الشرطة الإيطالية تُلقي القبض على زعيم مافيا هارب
278
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : تونس حاليا قبلة المستثمرين العرب الأجانب حقيقة مؤكدة و ليست دعاية مجانية 
272
الأخبار

ليبيا : شلل في قيادة الجيش… مصرع خمسة مسؤولين كبار في تحطّم طائرة بتركيا
268
أخر الأخبار

ما بعد إستقالة الطبوبي..من يُسير الإتحاد وما مآلات الإضراب العام والمؤتمر ؟ (فيديو)
267
أخر الأخبار

مشاريع طاقات بديلة لتوفير نفقات بـ‎ 160 مليون دينار سنويا
264
الأخبار

القصرين : الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة و حجز قرابة 330 ألف قرص مخدّر
261
أخر الأخبار

سنة 2025 بالأرقام: أهم الإجراءات الاقتصادية المصادق عليها (تقرير)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى