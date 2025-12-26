سامي الطرابلسي : “سنواجه واحدا من المنتخبات الكبيرة في القارة” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح لتونس الرقمية أنّ الضغط على لاعبي المنتخب التونسي سيكون أقل نسبيا من المباراة الأولى لكننا سنواجه منتخبا من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية.

و أضاف : ” المنتخب النيجيري له حجمه و سجّل نجاحات كبيرة على مستوى كرة القدم الإفريقية.”

و ختم : ” أكيد أنّه بالنسبة لنا في هذه المناسبات تركيز اللاعبين و روحهم تكونان في مستوى عال و عال جدا و هذا ما سيصنع الفارق غدا بإذن الله.”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



