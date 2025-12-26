سامي الطرابلسي : “سنواجه واحدا من المنتخبات الكبيرة في القارة” (فيديو)

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح لتونس الرقمية أنّ الضغط على لاعبي المنتخب التونسي سيكون أقل نسبيا من المباراة الأولى لكننا سنواجه منتخبا من المنتخبات الكبيرة في القارة الإفريقية.
و أضاف : ” المنتخب النيجيري له حجمه و سجّل نجاحات كبيرة على مستوى كرة القدم الإفريقية.”
و ختم : ” أكيد أنّه بالنسبة لنا في هذه المناسبات تركيز اللاعبين و روحهم تكونان في مستوى عال و عال جدا و هذا ما سيصنع الفارق غدا بإذن الله.”
