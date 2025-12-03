Français
سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي أنّه ليس نادما على إختياراته الفنية بالنسبة لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العرب قطر 2025.

و أضاف : ” كٌنا نعرف أنّ المباراة الأولى في البطولة ستكون صعبة على المستوى البدني في ظل إرهاق اللاعبين و نحن كإطار فني مقتنعون بخياراتنا.”

و تابع : ” بالنسبة لحازم المستوري فليس لديه أي إشكال في القدوم للمنتخب الوطني خاصة و أنّ آخر مقابلة بالنسبة له ستٌلعب يوم 5 ديسمبر ثم سيتوقّف الدّوري الرّوسي إلى غاية شهر مارس.”

و ختم : ” أمّا محمّد الحاج محمود فلدينا إتفاق مبدئي مع ناديه “لوغانو السويسري” من أجل تسريحه لتعزيز صفوف المنتخب الوطني.”

