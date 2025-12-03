سامي الطرابلسي : “لست نادما بخصوص إختياراتي في قائمة كأس العرب” (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي أنّه ليس نادما على إختياراته الفنية بالنسبة لقائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العرب قطر 2025.

و أضاف : ” كٌنا نعرف أنّ المباراة الأولى في البطولة ستكون صعبة على المستوى البدني في ظل إرهاق اللاعبين و نحن كإطار فني مقتنعون بخياراتنا.”

و تابع : ” بالنسبة لحازم المستوري فليس لديه أي إشكال في القدوم للمنتخب الوطني خاصة و أنّ آخر مقابلة بالنسبة له ستٌلعب يوم 5 ديسمبر ثم سيتوقّف الدّوري الرّوسي إلى غاية شهر مارس.”

و ختم : ” أمّا محمّد الحاج محمود فلدينا إتفاق مبدئي مع ناديه “لوغانو السويسري” من أجل تسريحه لتعزيز صفوف المنتخب الوطني.”

