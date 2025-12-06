سامي الطرابلسي يتحدث عن قرعة كأس العالم و حظوظ المنتخب التونسي [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي أنّ قرعة كأس العالم تعتبر محترمة بالنسبة لتونس إذ سنواجه منتخبات جيّدة.

و أضاف : ” المنتخب الهولندي هو المنتخب الأصعب في مجموعتنا بحكم أنّه يعتمد على كرة القدم الشاملة و يملك في صفوفه لاعبين شبّان بارزين ينشطون في أقوى الدوريات العالمية.”

و زاد : ” بالنسبة للمنتخبين المتبقيين فإنّ تونس عندما تكون جاهزة فإنّه بإمكانها الفوز عليها.”

و ختم : بإمكان المنتخب التونسي تجاوز عقدة الدّور الأوّل ، فباستثناء هولندا بقية المنتخبات لا تتجاوزنا بمراحل كبيرة.”

