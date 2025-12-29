سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح لتونس الرقمية أنّه لن يجيب عن الإنتقادات التي طالته بسبب إختياراته الفنية خلال مباراة نيجيريا.

و أضاف : ” الإنتقادات ليست جديدة بالنسبة لي فقط طالتني حتى بسبب إختباري مواجهة البرازيل وديا.”

و زاد : ” بالنسبة لي كل شخص يرى كرة القدم من منظوره ، و أنا هنا من أجل خدمة مصلحة المنتخب.”

و ختم : ” بالنسية لي الإستحقاق يعود دائما للاعبين لذلك فأنا عادة ما أختفي في الأوقات الجيّدة عندما ننتصر.”

