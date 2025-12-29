Français
Anglais
العربية
الأخبار

سامي الطرابلسي يُعلّق بخصوص الإنتقادات التي طالته إثر مباراة نيجيريا (فيديو)

أكّد الناخب الوطني سامي الطرابلسي في تصريح لتونس الرقمية أنّه لن يجيب عن الإنتقادات التي طالته بسبب إختياراته الفنية خلال مباراة نيجيريا.

و أضاف : ” الإنتقادات ليست جديدة بالنسبة لي فقط طالتني حتى بسبب إختباري مواجهة البرازيل وديا.”

و زاد : ” بالنسبة لي كل شخص يرى كرة القدم من منظوره ، و أنا هنا من أجل خدمة مصلحة المنتخب.”

و ختم : ” بالنسية لي الإستحقاق يعود دائما للاعبين لذلك فأنا عادة ما أختفي في الأوقات الجيّدة عندما ننتصر.”

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

502
الأخبار

باجة تحتضن مهرجان زيت الزيتون بتبرسق و سعر اللتر في حدود 11 دينارًا [فيديو]

331
الأخبار

صفاقس : ورشة لإعادة تهيئة المدينة العتيقة [فيديو]
315
الأخبار

موفّى 2026 : افتتاح مكتب لجمعية «س و س» بباجة [فيديو]
314
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – الفرجاني ساسي: «هكذا هي كرة القدم، نربح مباراة ونخسر أخرى» (فيديو)
310
الأخبار

عصام الشوالي : “لم نطلب كأس إفريقيا.. كل ما أردناه هو أن نلعب كرة قدم”
306
الأخبار

علي العابدي يتوجّه بالشكر إلى جماهير المنتخب الوطني (فيديو)
300
الأخبار

كأس أمم إفريقيا 2025 – زياد الجزيري: «احترمنا المنافس أكثر من اللازم»
291
الأخبار

كان المغرب : المنتخب الوطني يتحوّل إلى الرباط
286
الأخبار

كان 2025 – سامي الطرابلسي: «هزيمة موجعة، وكان بإمكاننا العودة» (فيديو)
275
الأخبار

سينما : وفاة الأيقونة بريجيت باردو عن عمر يناهز 91 عاما

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى