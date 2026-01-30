Français
Anglais
العربية
رياضة

سباحة – بطولة الجامعات الأمريكية 2026 : أول سباق يجمع الحفناوي مع الجوادي في فلوريدا

سباحة – بطولة الجامعات الأمريكية 2026 : أول سباق يجمع الحفناوي مع الجوادي في فلوريدا

أخيرًا، شاهدنا سباقا يجمع الثنائي التونسي أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي في نفس المسبح الأمريكي لجامعة فلوريدا لخوض سباق 500 ياردة (457.2 مترًا) حرة في بطولة الجامعات الأمريكية 2026.

أما الحفناوي، الذي عاد للمنافسة بعد غياب طويل، فقد أنهى السباق بزمن قدره 4:23.90، متأخرًا بفارق كبير عن مواطنه والمتصدر الجوادي، الذي سجل زمنًا قدره 4:16.00.

كما هيمن الجوادي على سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، محققًا المركز الأول في سباق 1650 ياردة (1508.76 مترًا) حرة بزمن قدره 14:39.75. وهذا هو رابع أسرع زمن له هذا الموسم، بينما لا يزال أفضل رقم شخصي له هو 14:39.10.

وأخيراً، امتدت هيمنته إلى سباق 200 ياردة حرة (183 متراً)، حيث فاز بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1:35.05.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

427
الأخبار

باجة : بسبب التقلبات الجوية ..تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية بنفزة

294
الأخبار

طبرقة في حالة تعبئة شاملة: إزالة الأشجار المتساقطة وإعادة التيار الكهربائي بعد التقلبات الجوية
264
الأخبار

قيس سعيّد في البحر الأزرق: “تراكم المياه نتيجة الفساد وسوء التخطيط العمراني” [فيديو]
256
الأخبار

انطلاق عمليات المسح والتّوثيق الأثري بمحيط متحف سلقطة
252
الأخبار

فرنسا تضع حداً للاغتصاب داخل مؤسسة الزواج والطلاق لا يمكن أن يُبنى على غياب أو رفض العلاقات الجنسية
240
الأخبار

قيس سعيّد يندّد بممارسات إجرامية في توزيع الأسمدة ويؤكد أولوية حماية الفلاحين الصغار
237
أخر الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس – مصر في النهائي
235
أخر الأخبار

تونس – النسيج والملابس : صادرات بقيمة 3023 مليون دولار في 2025
232
الأخبار

ميركاتو : محمد العرعوري مدربا جديدا لمستقبل سليمان
231
الأخبار

جندوبة : رياح تتجاوز 90 كلم/س تتسبب في سقوط أشجار وتعطل حركة المرور 

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى