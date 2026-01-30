سباحة – بطولة الجامعات الأمريكية 2026 : أول سباق يجمع الحفناوي مع الجوادي في فلوريدا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أخيرًا، شاهدنا سباقا يجمع الثنائي التونسي أيوب الحفناوي وأحمد الجوادي في نفس المسبح الأمريكي لجامعة فلوريدا لخوض سباق 500 ياردة (457.2 مترًا) حرة في بطولة الجامعات الأمريكية 2026.

أما الحفناوي، الذي عاد للمنافسة بعد غياب طويل، فقد أنهى السباق بزمن قدره 4:23.90، متأخرًا بفارق كبير عن مواطنه والمتصدر الجوادي، الذي سجل زمنًا قدره 4:16.00.

كما هيمن الجوادي على سباقات المسافات المتوسطة والطويلة، محققًا المركز الأول في سباق 1650 ياردة (1508.76 مترًا) حرة بزمن قدره 14:39.75. وهذا هو رابع أسرع زمن له هذا الموسم، بينما لا يزال أفضل رقم شخصي له هو 14:39.10.

وأخيراً، امتدت هيمنته إلى سباق 200 ياردة حرة (183 متراً)، حيث فاز بالميدالية الذهبية بزمن قدره 1:35.05.

