رياضة

سباحة – ملتقى اللوكسمبورغ 2026: ميدالية فضية لبولكباش ورقم قياسي تونسي جديد

تُقام حاليا النسخة السادسة والعشرون من بطولة CMCM الأوروبية للسباحة 2026، وهي بطولة دولية مرموقة في سباق 50 مترًا (المسافة الطويلة)، في الفترة من 30 جانفي إلى 1 فيفري 2026، في مسبح كوك الأولمبي بمدينة كيرشبرغ في اللوكسمبورغ.

في سباق 1500 متر حرة، فازت التونسية جميلة بولكباش بالميدالية الفضية وحطمت الرقم القياسي التونسي بزمن قدره 16:48.29.

للتذكير، يجمع هذا الحدث أكثر من 630 رياضيًا من 90 ناديًا و25 دولة، ويستقطب نخبة السباحين العالميين.

