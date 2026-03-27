سباق ساخن داخل اتحاد الشغل: من يخلف الطبوبي؟ قراءة في موازين القوى

يتوجه الشغالون، اليوم الجمعة 27 مارس 2026، إلى انتخاب أمين عام جديد للاتحاد العام التونسي للشغل، في محطة مفصلية من شأنها أن ترسم ملامح المرحلة القادمة للمنظمة النقابية الأكبر في البلاد.

منافسة ثنائية على الأمانة العامة

وتشير المعطيات إلى أن التنافس على منصب الأمين العام ينحصر أساسًا بين شخصيتين نقابيتين بارزتين، كانتا ضمن المكتب التنفيذي المتخلي، وهما صلاح الدين السالمي وفاروق العياري.

ويُعد هذا التنافس امتدادًا لتجارب قيادية داخل هياكل الاتحاد، ويعكس حجم الرهانات المطروحة في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

سباق قوي على عضوية المكتب التنفيذي

في موازاة ذلك، تفيد المعطيات المتوفرة باحتدام المنافسة على عضوية المكتب التنفيذي الوطني، حيث تتنافس قائمتان بارزتان في أجواء من المشاورات المكثفة داخل أروقة المؤتمر.

وتضم القائمة الأولى كلا من صلاح الدين السالمي، عثمان الجلولي والطاهر البرباري المزي، فيما تضم القائمة الثانية فاروق العياري، سهام بوستة وهادية العرفاوي، وفق المعطيات المتاحة إلى حد الآن.

رهانات المرحلة القادمة

وتكتسي هذه الانتخابات أهمية خاصة في ظل السياق الوطني الراهن، حيث يُنتظر أن يضطلع الأمين العام الجديد، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي، بدور محوري في الدفاع عن حقوق الشغالين والتفاعل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

