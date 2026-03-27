الأخبار

سبالينكا تصطدم بغوف في نهائي نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس

تغلبت حاملة ​اللقب أرينا سبالينكا بسهولة 6-4 و6-3 ​على إيلينا ريباكينا في وقت مبكر ‌من اليوم الجمعة، لتضرب ‌موعدا مع كوكو ‌غوف في نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

و استغلت سبالينكا سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها ريباكينا لتفوز بالمجموعة ​الأولى، ثم انطلقت الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى لتتقدم 4-صفر ⁠في المجموعة الثانية.

و رغم أن ريباكينا، المصنفة الثانية عالميا، والتي فازت على اللاعبة القادمة ⁠من روسيا البيضاء في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في جانفي الماضي، حاولت العودة إلى المباراة، فإن سبالينكا أغلقت الباب أمامها لتحقق فوزا مريحا.

و في وقت سابق، حققت كوكو غوف فوزا ساحقا بنتيجة 6-1 و6-1 على كارولينا موخوفا، لتضمن خوض النهائي ​السادس لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة.

و بدأت الأمريكية المصنفة الرابعة عالميا المباراة ببطء، حيث كسرت موخوفا ‌إرسالها على الفور لتفوز بالشوط الأول، لكن غوف ردت بكسر إرسالها ثم فازت بالأشواط المتبقية دون أن ⁠تخسر أي شوط، لتنهي المجموعة الأولى بنتيجة 6-1 ‌بطريقة قاسية.

و كانت موخوفا (29 عاما) في حالة جيدة قبل المباراة، بعد أن فازت باللقب في الدوحة في وقت سابق من هذا الموسم، لكن سلسلة من الأخطاء السهلة قضت على آمالها في المجموعة الثانية، حيث كسرت غوف إرسالها ثلاث مرات لتكمل انتصارا ‌ساحقا، لتوسع سجلها المثالي في المواجهات ⁠المباشرة مع اللاعبة التشيكية إلى ستة انتصارات.

و ستلعب غوف ضد سبالينكا غدا السبت في المباراة 13 بينهما، ‌بعد أن تقاسمتا الفوز في المباريات 12 السابقة.

و تفوقت الأمريكية على سبالينكا في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي، لكن المصنفة ‌الأولى ⁠عالميا ردت بالفوز في آخر لقاء جمعهما في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

تعليقات

