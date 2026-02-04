Français
سبعون عامًا من العلاقات… وتونس والأردن يعزّزان شراكتهما الثقافية

في إطار تعزيز التعاون الثقافي العربي المشترك، التقت سفيرة الجمهورية التونسية بعمّان، السيّدة مُفيدة الزّريبي، بوزير الثقافة الأردني السيّد مصطفى الرواشدة، حيث تمّ بحث سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في المجال الثقافي، خاصة بمناسبة احتفاء تونس والأردن بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، أكّد الجانبان رغبتهما المشتركة في تكريس تنظيم الأسابيع الثقافية العربية، ولا سيّما الأسابيع الثقافية التونسية–الأردنية، بما يتيح التعريف بالثراء والتنوّع الثقافي في كلا البلدين، ويُبرز القواسم الحضارية والإنسانية المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

كما تناولت المباحثات برمجة الاستحقاقات الثقافية القادمة، مع التشديد على أهمية المشاركات المتبادلة في التظاهرات الثقافية والفنية الكبرى التي تُنظَّم في تونس والأردن، بما يعزّز الحضور الثقافي للبلدين على المستويين العربي والدولي.

مواضيع ذات صلة:

