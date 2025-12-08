Français
سبيطلة تواجه مفارقة الإنتاج القياسي: صابة زيتون غير مسبوقة مقابل غياب تسعيرة رسمية تُقلق الفلاحين

سجّلت معتمدية سبيطلة هذا الموسم الفلاحي صابة زيتون استثنائية قدّرت بحوالي 36 ألف طن من إجمالي 160 ألف طن بولاية القصرين، لتتصدّر بذلك ترتيب المناطق الأكثر إنتاجًا للزيتون في الجهة.
وتغطي غابات الزيتون بسبيطلة نحو 36.500 هكتار تضم ما يفوق 2.2 مليون شجرة، من مجموع 144 ألف هكتار وقرابة 15 مليون أصل زيتون بمختلف معتمديات القصرين، 38 بالمائة منها غراسات فتية دخلت مرحلة الإنتاج.

ورغم هذا الموسم القياسي الذي يعود إلى نموّ الغراسات الجديدة واتساع المساحات المزروعة وتحسّن العوامل المناخية، يبقى الإشكال الأكبر، وفق ما أكّده عضو الاتحاد المحلي للفلاحة توفيق مولاهي، يتمثل في غياب تسعيرة رسمية لقبول زيت الزيتون من طرف الديوان الوطني للزيت.
هذا الفراغ، بحسب قوله، فتح الباب أمام المصدّرين للتحكّم في السوق وتوجيه الأسعار.

وأكد مولاهي في تصريح لـ”وات” أن تدخل الديوان الوطني للزيت أصبح ضرورة عاجلة لضبط سعر شراء الزيت بما يحفظ حقوق الفلاحين، خصوصًا وأن الموسم الجيد لا يتكرر كل سنة.

المصدر: وات

