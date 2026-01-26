Français
Anglais
العربية
مجتمع

ستة أيام من الطوارئ: أرقام تكشف حجم مجهودات الحماية المدنية في تونس

ستة أيام من الطوارئ: أرقام تكشف حجم مجهودات الحماية المدنية في تونس

سجّلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من يوم 19 جانفي 2026 إلى الساعة السادسة من صباح يوم 25 جانفي 2026، سلسلة واسعة من التدخلات الميدانية على خلفية التقلبات المناخية التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم تنفيذ 1559 عملية ضخّ لمياه الأمطار المتراكمة، إلى جانب إجراء 616 معاينة ميدانية لتقييم الأضرار والمخاطر. كما تم إنجاز 301 عملية إزاحة لعوائق حالت دون حركة المرور، فضلاً عن تقديم 444 مساعدة على العبور للمواطنين في المناطق المتضررة.

وشملت التدخلات كذلك 138 عملية إجلاء للأشخاص المهدّدين، إضافة إلى 331 عملية إنقاذ، في إطار مجهودات متواصلة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

وتؤكد الحماية المدنية جاهزيتها الدائمة للتدخل السريع، داعية المواطنين إلى توخّي الحذر واحترام تعليمات السلامة خلال فترات التقلبات الجوية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

384
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

359
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
327
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
321
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
318
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
315
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
306
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
298
الأخبار

مشروع محطة استشفائية جديدة بحامة الجريد باستثمار يناهز 7 ملايين دينار
286
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
279
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى