ستة أيام من الطوارئ: أرقام تكشف حجم مجهودات الحماية المدنية في تونس

سجّلت وحدات الحماية المدنية، خلال الفترة الممتدة من يوم 19 جانفي 2026 إلى الساعة السادسة من صباح يوم 25 جانفي 2026، سلسلة واسعة من التدخلات الميدانية على خلفية التقلبات المناخية التي شهدتها عدة مناطق من البلاد.

وبحسب المعطيات الرسمية، تم تنفيذ 1559 عملية ضخّ لمياه الأمطار المتراكمة، إلى جانب إجراء 616 معاينة ميدانية لتقييم الأضرار والمخاطر. كما تم إنجاز 301 عملية إزاحة لعوائق حالت دون حركة المرور، فضلاً عن تقديم 444 مساعدة على العبور للمواطنين في المناطق المتضررة.

وشملت التدخلات كذلك 138 عملية إجلاء للأشخاص المهدّدين، إضافة إلى 331 عملية إنقاذ، في إطار مجهودات متواصلة لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

وتؤكد الحماية المدنية جاهزيتها الدائمة للتدخل السريع، داعية المواطنين إلى توخّي الحذر واحترام تعليمات السلامة خلال فترات التقلبات الجوية.

