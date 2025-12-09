سجلت ارتفاعا بـ4 مليار دينار… حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة يقفز إلى 26.1 مليار دينار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ارتفع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بنسبة 18% إلى غاية 5 ديسمبر لتقفز إلى 26.1 مليار دينار، مقارنةً بالمستوى المسجّل في التاريخ نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 4062 مليون دينار.

وتُعزى هذه الزيادة بالأساس إلى تغيّر عادات الدفع، ولا سيما تراجع الاعتماد على الشيكات كوسيلة للدفع.

وبنهاية سبتمبر 2025، تراجع عدد الشيكات المُعالَجة إلكترونيًا بنسبة 67,9% ليبلغ 5,9 ملايين نهاية 2025، مقابل 18,52 مليونًا في نهاية 2024.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



