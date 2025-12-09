Français
الأخبار

سجلت ارتفاعا بـ4 مليار دينار… حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة يقفز إلى 26.1 مليار دينار

ارتفع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بنسبة 18% إلى غاية 5 ديسمبر لتقفز إلى 26.1 مليار دينار، مقارنةً بالمستوى المسجّل في التاريخ نفسه من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 4062 مليون دينار.

وتُعزى هذه الزيادة بالأساس إلى تغيّر عادات الدفع، ولا سيما تراجع الاعتماد على الشيكات كوسيلة للدفع.

وبنهاية سبتمبر 2025، تراجع عدد الشيكات المُعالَجة إلكترونيًا بنسبة 67,9% ليبلغ 5,9 ملايين نهاية 2025، مقابل 18,52 مليونًا في نهاية 2024.

 

تعليقات

