سحب كثيفة وأمطار رعدية شمالًا: طقس غير مستقر وانخفاض في درجات الحرارة ليلًا

يتواصل الطقس أحيانًا كثيف السحب مع أمطار متفرقة ومؤقتًا رعدية بالمناطق الساحلية الشمالية، في حين تكون السماء مغشّاة بسحب عابرة ببقية الجهات. كما يُتوقّع ظهور ضباب محلي آخر الليل بالجنوب الغربي، ما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية.

وتهب الرياح من القطاع الغربي، قوية نسبيًا قرب السواحل، وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد، في حين يكون البحر مضطربًا.

أما درجات الحرارة ليلًا، فتتراوح بين 4 و8 درجات بالمناطق الغربية، وبين 9 و13 درجة ببقية الجهات.

