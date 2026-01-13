سدّ الرغاي بجندوبة: مشروع استراتيجي لتعزيز التنمية وتأمين الموارد المائية وحماية الجهة من الفيضانات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تنطلق قريبًا أشغال إنجاز سدّ الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، بكلفة تُقدّر بنحو 250 مليار مليم وعلى مساحة تناهز 250 هكتارًا. ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، وتوفير مياه الشرب لحوالي 100 ألف ساكن، وتدعيم شبكة الري، فضلاً عن حماية المنطقة من أخطار الفيضانات.

وفي هذا الإطار، تحوّل والي جندوبة، يوم الثلاثاء 13 جانفي، مرفوقًا بمعتمد غار الدماء وممثلي الشركة الصينية المكلّفة بإنجاز المشروع، إلى موقع الأشغال، وذلك بحضور عضو بمجلس نواب الشعب، ورئيس المجلس المحلي، وممثلين عن الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى، إلى جانب مسؤولي الوحدات الأمنية بالجهة من الحرس الوطني والأمن العمومي وفرقة الأبحاث والتفتيش، فضلاً عن عدد من العُمد.

وقد تمّت معاينة مكان تركيز حضيرة الأشغال ومسالك فك العزلة بالضفة اليمنى والضفة اليسرى لموقع السد، كما شملت الزيارة مواقع استغلال المقاطع ومتابعة التراخيص الضرورية المتعلقة باستغلالها، إضافة إلى إجراءات إزالة الغطاء الغابي والحدّ من التأثيرات البيئية الجانبية للمشروع، وذلك في إطار الحرص على حماية المحيط الطبيعي وضمان إنجاز الأشغال وفق المعايير البيئية المعتمدة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن معتمدية غار الدماء.

ويُنتظر أن يُسهم سدّ الرغاي في تعزيز الأمن المائي بالجهة ودعم الفلاحة المروية والحدّ من مخاطر الفيضانات، بما يعزّز صمود مناطق الشمال الغربي أمام التغيرات المناخية ويدعم مسار التنمية المستدامة.

