سرطان الثدي كلّف أكثر من 10 مليارات دولار لاقتصادات إفريقية

كشف تحليل حديث أن سرطان الثدي تسبب في خسائر اقتصادية تجاوزت 10 مليارات دولار في سبع دول إفريقية، نتيجة تراجع الإنتاجية وتأثير المرض على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

وقد تم عرض هذه النتائج خلال Africa Press Day 2026 في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة خبراء وصنّاع قرار وصحفيين من عدة دول إفريقية.

وأبرزت الدراسة أن المرض لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد وسوق العمل، حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة على العمل وزيادة الأعباء على الأنظمة الصحية.

في المقابل، تشير النتائج إلى أن الاستثمار في العلاجات المبتكرة يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية مهمة، إذ يمكن أن يدر كل دولار مستثمر ما يصل إلى 12.40 دولاراً، بفضل تحسين صحة النساء وتمكينهن من العودة إلى العمل.

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


277
أخر الأخبار

اضطرابات الهضم في رمضان : أخصائية تغذية تكشف الأسباب والحلول [فيديو]

272
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
269
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
263
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
262
الأخبار

وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية
261
الأخبار

قطر تؤكد الاحتفاظ بحقها الكامل في الرد وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
259
الأخبار

تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لكيليان مبابي
257
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي
250
الأخبار

طقس اليوم: أمطار غزيرة والحرارة بين 12 و20 درجة
249
الأخبار

الثلاثاء والأربعاء: فتح 127 مكتب بريد استثنائيا لتأمين حصة عمل ليلية

