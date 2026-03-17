سرطان الثدي كلّف أكثر من 10 مليارات دولار لاقتصادات إفريقية

كشف تحليل حديث أن سرطان الثدي تسبب في خسائر اقتصادية تجاوزت 10 مليارات دولار في سبع دول إفريقية، نتيجة تراجع الإنتاجية وتأثير المرض على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي.

وقد تم عرض هذه النتائج خلال Africa Press Day 2026 في العاصمة الكينية نيروبي، بمشاركة خبراء وصنّاع قرار وصحفيين من عدة دول إفريقية.

وأبرزت الدراسة أن المرض لا يؤثر فقط على الصحة، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد وسوق العمل، حيث يؤدي إلى انخفاض القدرة على العمل وزيادة الأعباء على الأنظمة الصحية.

في المقابل، تشير النتائج إلى أن الاستثمار في العلاجات المبتكرة يمكن أن يحقق عوائد اقتصادية مهمة، إذ يمكن أن يدر كل دولار مستثمر ما يصل إلى 12.40 دولاراً، بفضل تحسين صحة النساء وتمكينهن من العودة إلى العمل.

