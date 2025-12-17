سرقة هاتف ونظارات طبية لمريض مغمى عليه داخل المستشفى الجامعي بمدنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعرض مواطن، كان في حالة إغماء، إلى سرقة هاتفه الجوال ونظارته الطبية داخل المستشفى الجامعي بمدنين، وذلك بعد نقله إلى قسم الاستعجالي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وبحسب ما أفادت به عائلة المتضرر، فإن الحادثة وقعت أثناء تجمع عدد المواطنين الحاضرين بالمكان حوله إثر سقوطه أرضا وفقدانه للوعي، ما حال دون قدرته على حماية أغراضه الشخصية. وأمام خطورة الواقعة، قامت العائلة بتقديم شكاية إلى وكيل الجمهورية لمطالبة إدارة المستشفى تسليمها تسجيل كاميرات المراقبة المركزة بمدخل وبهو قسم الاستعجالي، في محاولة لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص المتورطين في عملية السرقة.

ودعت عائلة المواطن، كل من قام بالاستيلاء على الهاتف والنظارات الطبية إلى إرجاعهما إلى مكتب الإرشاد بالمستشفى في أقرب الآجال، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها تجنب التتبعات العدلية التي سيتم اللجوء إليها في حال عدم استرجاع المسروقات.

وأكدت العائلة تمسكها بحقها القانوني، مشددة على ضرورة حماية المرضى داخل المؤسسات الاستشفائية واحترام حرمة الفضاءات الصحية، خاصة في الحالات الاستعجالية التي يكون فيها المرضى في وضع صحي حرج.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



