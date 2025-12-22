سعر الذهب يتجاوز عتبة 383 4 دولارًا للمرة الأولى في تاريخه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تجاوز سعر الذهب، اليوم وللمرة الأولى في تاريخه، مستوى 383 4 دولارًا للأونصة، مدعومًا بتزايد التوقعات بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مطلع سنة 2026. ومنذ بداية السنة الجارية، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 65 في المئة.

وسجّل الذهب تعافيًا سريعًا بعد تراجعه عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر، في وقت كانت فيه موجة الارتفاع تُعدّ مفرطة. ويأتي بنك غولدمان ساكس في مقدمة عدد من المؤسسات المصرفية التي تتوقع استمرار صعود الأسعار خلال سنة 2026، مستندة إلى سيناريو أساسي يقدّر سعر الأونصة عند 900 4 دولار، مع وجود مخاطر تصاعدية إضافية.

