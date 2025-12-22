Français
Anglais
العربية
تونس

سعر الذهب يتجاوز عتبة 383 4 دولارًا للمرة الأولى في تاريخه

تجاوز سعر الذهب، اليوم وللمرة الأولى في تاريخه، مستوى 383 4 دولارًا للأونصة، مدعومًا بتزايد التوقعات بشأن خفض مرتقب لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مطلع سنة 2026. ومنذ بداية السنة الجارية، ارتفع سعر الذهب بأكثر من 65 في المئة.

وسجّل الذهب تعافيًا سريعًا بعد تراجعه عن الذروة التي بلغها في شهر أكتوبر، في وقت كانت فيه موجة الارتفاع تُعدّ مفرطة. ويأتي بنك غولدمان ساكس في مقدمة عدد من المؤسسات المصرفية التي تتوقع استمرار صعود الأسعار خلال سنة 2026، مستندة إلى سيناريو أساسي يقدّر سعر الأونصة عند 900 4 دولار، مع وجود مخاطر تصاعدية إضافية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

625
الأخبار

باجة تحتضن الدورة الخامسة لمهرجان” فاقا” الوطني للموسيقى التونسية [فيديو]

480
الأخبار

الهلال الأحمر التونسي ينظم قافلة صحية بباجة و أكثر من 500 مستفيد من فحوصات مجانية [فيديو]
298
اقتصاد وأعمال

بلدية تونس تُخصّص حوالي 12 مليون دينار لتجسيم المشاريع الجديدة سنة 2026
296
الأخبار

الكاف: موريتانيا تنضمّ إلى منطقة اتحاد شمال إفريقيا
296
الأخبار

إيطاليا: الشرطة تضبط قرابة طن ونصف من المخدرات
273
الأخبار

إيران: إعدام رجل بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
260
اقتصاد وأعمال

ترامب يؤكد أنه أجبر ماكرون على رفع أسعار الأدوية في فرنسا
256
اقتصاد وأعمال

مصر : سرقة 50 مليار جنيه في قطاع حيوي
256
الأخبار

الشركة الجهوية للنقل بنابل تعزز أسطولها
245
الأخبار

الكرملين : “بوتين على استعداد للحوار مع ماكرون إن توفرت النوايا الحسنة”

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى