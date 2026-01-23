سعر الذهب يقترب من 5 آلاف دولار للأوقية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بلغ سعر الذهب، اليوم الجمعة، نحو الساعة الرابعة مساءً، مستوى قياسيًا جديدًا عند 945,19 4 دولارًا للأوقية، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 0,18%.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق تتوقع أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة خلال النصف الثاني من سنة 2026، وهو ما من شأنه تعزيز جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدرّ عائدًا.

و ارتفعت الأسعار الفورية للفضة بنسبة 2,72% لتبلغ 98,86 دولارًا للأوقية. كما صعدت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 0,82% لتصل إلى 2 659,14 دولارًا للأوقية، في حين تراجعت الأسعار الفورية للبلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0,01%، لتستقر عند 1 912,48 دولارًا للأوقية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



