سعيّد: تعزيز دعم نشاط ديوان رجيم معتوق سيساهم في تحويل الصّحراء التّونسية إلى مناطق خضراء منتجة [فيديو]

تطرّق رئيس الجمهوريّة قيس سعيد يوم أمس الثلاثاء، إلى نشاط ديوان رجيم معتوق لتنمية الجنوب والصّحراء، معربًا عن يقينه بأنّ تعزيز دعمه سيساهم في تحويل الصّحراء التّونسية إلى مناطق خضراء منتجة، خاصّة وأنّ التجارب المنجزة أثبتت إمكانيّة إنتاج مختلف أنواع الخضر والغلال في هذه المناطق، وذلك خلال لقائه بوزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بقصر قرطاج.

وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، أن رئيس الدولة أثنى على الجهود التّي تبذلها القوّات العسكريّة للذّود عن حمى الوطن ونجدة المواطنين كلّما اقتضى الواجب ذلك، هذا إلى جانب المشاريع التّي تتولّى الإدارة العامّة للهندسة العسكريّة الإشراف عليها في كافّة أنحاء البلاد.

