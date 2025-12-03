Français
سعيّد يودّع السفير الياباني: تأكيد لشراكة استراتيجية ووعود بتوسيع المشاريع المشتركة

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء أمس 2 ديسمبر، السفير الياباني بتونس “تاكيشي أوسوغا” في زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية بعد سنوات من العمل المثمر بين البلدين.

وخلال اللقاء، شدّد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات التونسية–اليابانية وما شهدته من تطوّر لافت سواء على المستوى الثنائي أو في إطار مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (TICAD)، الذي استضافت تونس دورته الثامنة في سنة 2022 وشاركت في دورته التاسعة بمدينة يوكوهاما في أوت 2024 بوفد رفيع المستوى.

وأكد سعيّد أن تونس تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع اليابان وفتح آفاق جديدة للمشاريع المشتركة، معربًا عن تقديره للجهود التي بذلها السفير طوال فترة عمله والتي تزامنت مع الاستعداد للاحتفال بالذكرى الـ70 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبه، عبّر السفير الياباني عن اعتزازه بعلاقات الصداقة المتينة التي تجمع طوكيو وتونس، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وخاصة في مجال البنية التحتية والمشاريع التنموية. كما تقدّم بالشكر للسلطات التونسية على الدعم الذي لقيه خلال فترة مهامه، ما مكّنه من الإسهام في تطوير الشراكة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

مواضيع ذات صلة:

