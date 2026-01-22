سفارة ألمانيا بتونس: تنبيه هام لمقدّمي طلبات تأشيرة شنغن (C)

وجّهت سفارة ألمانيا بتونس تنبيهًا هامًا إلى جميع الراغبين في التقدّم بطلب تأشيرة شنغن قصيرة الأمد (Type C)، دعتهم فيه إلى الالتزام الصارم بالآجال القانونية المنصوص عليها ضمن مدوّنة التأشيرات للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت السفارة أنّه يتعيّن تقديم مطلب تأشيرة شنغن قبل موعد السفر المبرمج بما لا يقلّ عن 15 يومًا تقويميًا. وفي صورة تقديم الطلب خارج هذا الأجل، أي عندما تقلّ المدّة بين تاريخ إيداع الملف وتاريخ الرحلة عن 15 يومًا، فإنّ مكتب التأشيرات يعتبر الملف غير مقبول ولا يتمّ النظر فيه أو معالجته.

ودعت السفارة جميع المترشّحين إلى التخطيط المسبق لرحلاتهم، والتأكّد من حجز موعد تقديم مطلب التأشيرة في الآجال القانونية، تفاديًا لرفض الملفات لأسباب إجرائية بحتة.