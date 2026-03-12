سفارة الولايات المتحدة في بغداد تحث الأمريكيين على توخي الحذر الشديد من خطر الاختطاف

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في تنبيه أمني حثت سفارة الولايات المتحدة في بغداد الأمريكيون على توخي الحذر الشديد، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا. وقالت السفارة إن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرّضكم للخطر.

و اضافت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أنه من المحتمل أن تستمر في استهدافها.علاوة على ذلك، شنت الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران هجمات على فنادق يرتادها الأجانب وعلى مرافق أخرى لها صلات بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق كما يواجه المواطنون الأمريكيون خطر الاختطاف.



