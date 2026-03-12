Français
Anglais
العربية
الأخبار

سفارة الولايات المتحدة في بغداد تحث الأمريكيين على توخي الحذر الشديد من خطر الاختطاف

في تنبيه أمني حثت سفارة الولايات المتحدة في بغداد الأمريكيون على توخي الحذر الشديد، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا. وقالت السفارة إن التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرّضكم للخطر.

و اضافت سفارة الولايات المتحدة في بغداد  أنه من المحتمل أن تستمر في استهدافها.علاوة على ذلك، شنت الميليشيات الإرهابية المتحالفة مع إيران هجمات على فنادق يرتادها الأجانب وعلى مرافق أخرى لها صلات بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق كما يواجه المواطنون الأمريكيون خطر الاختطاف.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

254
أخر الأخبار

الأهلي المصري: قبل لقاء الترجي، عقوبات مالية كبيرة ضد اللاعبين

246
أخر الأخبار

نقص كبير على مستوى اللحوم الحمراء… منور الصغير يقدّم استراتيجية اتحاد الفلاحة لإعادة بناء القطيع الوطني [فيديو]
231
الأخبار

تضرّر ما لا يقل عن 17 موقعاً أمريكياً في الشرق الأوسط خلال الحرب على إيران
210
أخر الأخبار

دوري أبطال أوروبا: نتائج المباريات الأولى للدور 16
209
تونس

كيف سيكون طقس اليوم الخميس؟
208
الأخبار

محمد علي النفطي: تونس جاهزة لكافة السيناريوهات في حال مزيد تطوّر الاوضاع في منطقة الخليج والشرق الأوسط
205
الأخبار

نابل: قافلة صحية متعدّدة الاختصاصات لفائدة المقيمين بدار رعاية المسنين بقرمبالية
197
اقتصاد وأعمال

بقلم مرشد السماوي : في كل الاحتمالات و مهما طالت و كانت نتائج الحرب المجنونة بين إيران و الجانب الصهيو أمريكي فلا أحد رابح
196
الأخبار

الكشف عن موعد عودة مبابي من الإصابة
196
الأخبار

عمادة المهندسين تقترح إصلاحا شاملا لقطاع زيت الزيتون: تشغيل، تعليب وتثمين

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى