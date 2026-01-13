Français
سفارة تونس بأبو ظبي تطلق بوابة “الخدمات الإدارية بالخارج” لتقريب الخدمات القنصلية من الجالية

أعلنت سفارة تونس بأبو ظبي عن تركيز بوابة “الخدمات الإدارية بالخارج” في إطار السعي إلى تقريب الخدمات القنصلية من أفراد الجالية التونسية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت السفارة، في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 13 جانفي، أن هذه المنظومة ستمكّن التونسيين الراجعين لها بالنظر من استلام وثائق الحالة المدنية بصفة مباشرة من المصالح القنصلية المعنية.

وتشمل هذه الوثائق مضامين ولادة للمولودين بتونس وبالخارج، ومضامين زواج للمواطنين التونسيين الذين أبرموا عقود زواجهم بتونس، إضافة إلى مضامين وفاة للمتوفين داخل البلاد أو خارجها، فضلاً عن شهادة في ثبوت رخصة السياقة التونسية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المسداة للجالية التونسية بالخارج، من خلال اعتماد الحلول الرقمية وتسهيل النفاذ إلى الوثائق الرسمية.

مواضيع ذات صلة:

