سفارة تونس بأوسلو تدعو الجالية للاحتفال بعيد الفطر وذكرى الاستقلال 

بمناسبة عيد الفطر المبارك واحتفالاً بالذكرى 70 لعيد الاستقلال، أصدرت سفارة الجمهورية التونسية بأوسلو دعوة رسمية لجميع أفراد الجالية التونسية المقيمين في النرويج لحضور حفل استقبال مميز.
الحفل سيُقام في مقر السفارة يوم السبت 21 مارس 2026، من الساعة 14:00 إلى 16:00..
وتدعو السفارة التونسية جميع الراغبين في المشاركة لتأكيد حضورهم من خلال الرابط التالي:
رابط تأكيد الحضور.
