سفارة تونس بالدّوحة: غدا انطلاق تسليم جوازات السّفر المقدّمة إلى غاية 22 فيفري 2026

سفارة تونس بالدّوحة: غدا انطلاق تسليم جوازات السّفر المقدّمة إلى غاية 22 فيفري 2026

أفادت سفارة الجمهورية التّونسية بالدّوحة، بأنّه بإمكان التّونسيين المقيمين بقطر الّذين قدموا مطالب تجديد لجوازات سفرهم إلى غاية تاريخ 22 فيفري 2026، التّوجه بداية من يوم غد الخميس 5 مارس 2026 إلى القسم القنصلي لاستلام جوازاتهم.

ودعت السفارة المعنيين إلى ضرورة الاستظهار بوصل الإيداع وببطاقة هوية أصلية (بطاقة تعريف وطنية أو بطاقة الإقامة القطرية).

وكانت السفارة أعلنت تعليق نشاط إسداء الخدمات القنصلية العادية بصفة مؤقتة على غرار باقي السفارات الأجنبية المعتمدة في دولة قطر، وذلك بداية من اليوم الأربعاء 4 مارس إلى غاية إشعار آخر.

ودعت في بلاغ سابق لها، وتزامنا مع الضربات الصهوينية الأمريكية ضد إيران، أفراد الجالية التونسية إلى توخي الحيطة والحذر.

