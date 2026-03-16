Français
Anglais
العربية
الأخبار

سفارة تونس بالدّوحة: نحو برمجة رحلات عودة في اتّجاه تونس

تبعا للإتصالات الدورية التي تجريها مع المصالح المختصة لشركة الخطوط القطرية، أكّدت سفارة الجمهورية التونسية في الدوحة أنه من المنتظر أن يتم قريباً جدولة عدد من الرّحلات من الدوحة في اتجاه تونس كل أسبوع، إلى غاية تاريخ 28 مارس 2026، وذلك بهدف تأمين عودة بقية المواطنين التونسيين العالقين في قطر إثر زيارات عائلية أو سياحية، وإتاحة الفرصة للمقيمين الراغبين في السفر إلى تونس خلال الفترة القليلة المقبلة من جهة ثانية.

وأكدت السفارة أنّ هذه الرحلات تبقى استثنائية في انتظار إقرار استئناف البرنامج العادي لرحلات الخطوط القطرية عندما تعود الأوضاع إلى طبيعتها.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى