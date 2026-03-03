Français
الأخبار

سفارة تونس بالرياض تدعو المسافرين للتحقق من رحلاتهم فورًا

أفادت سفارة الجمهورية التونسية بالرياض بتنبيه صادر عن مطار الملك فهد الدولي، يدعو فيه المسافرين إلى متابعة مستجدات الرحلات الجوية في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وشدد التنبيه على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية لشركات الطيران وإدارة المطار للحصول على المعلومات الدقيقة والمحدثة، تفاديًا لأي لبس أو إشاعات.

ويأتي هذا التنبيه في إطار الحرص على سلامة المسافرين وضمان سلاسة التنقل، خاصة في ظل المستجدات الإقليمية التي قد تؤثر على حركة الطيران.

تعليقات

