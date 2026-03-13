Français
سفارة تونس بالكويت: تأمين رحلات للرّاغبين في العودة عبر السعودية

أفادت السّفارة التّونسية بدولة الكويت في إعلام موجه لأفراد الجالية الراغبين في السفر إلى تونس عبر المملكة العربية السعودية، بأنّها توصلت بجملة من المعطيات إثر تواصلها مع شركة طيران “الجزيرة” بخصوص انطلاقها في تسيير رحلات طيران انطلاقا من مطار القيصومة بالمملكة العربية السعودية (يبعد عن الحدود الكويتية حوالي 250 كلم).

وتفيد هذه المعطيات، وفق ما نشر على الصّفحة الرّسمية للسّفارة التّونسية بالكويت، بأنّ الشّركة تؤمن حاليا رحلات في اتجاه جمهورية مصر العربية (القاهرة – الاسكندرية- اسيوط)، على أن يتم الإعلام بأية وجهة إضافية حال اعتمادها في الإبان.

وأضافت السّفارة أنّ المسافرين الذّين يعتزمون حجز تذاكر على متن هذه الرحلات والحاصلين على بطاقات إقامة سارية بدولة الكويت سيتحصلون على تأشيرة عبور عند الحدود، موضحة أنّ المسافرين المتواجدين بمقتضى تأشيرة زيارة يجب أن تكون لديهم تأشيرة سارية لدخول الملكة العربية السعودية.

وأكدت شركة طيران الجزيرة بأنّه على المسافرين، القيام بعملية الحجز قبل 15 ساعة من تاريخ الرّحلة، وأنّه يمكن التّواصل مع شركة طيران الجزيرة على موقعهم الالكتروني أو على رقم الهاتف الخاص بالشركة 0096522054944.

