Français
Anglais
العربية
الأخبار

سفارة تونس بالكويت تعلن تعليق الخدمات يومي 25 و26 فيفري

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالكويت عن توقف مصالحها القنصلية عن العمل يومي 25 و26 فيفري 2026، وذلك بمناسبة احتفال دولة الكويت بالأعياد الوطنية.

وأكدت السفارة، في بلاغ رسمي، أن استئناف العمل سيكون يوم الأحد 1 مارس 2026 وفق التوقيت الإداري المعتاد.

كما دعت المواطنين التونسيين المقيمين بالكويت إلى الاتصال بالأرقام المخصصة للحالات الطارئة والضرورية خلال فترة التعطيل، مشيرة إلى توفر خط هاتفي للطوارئ لتأمين التدخل عند الحاجة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام العطل الرسمية المعتمدة بدولة الاعتماد، مع الحرص على ضمان استمرارية التواصل في الحالات الاستثنائية.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

508
أخر الأخبار

ثورة حقيقية في علاج السرطان: حوار حصري مع الدكتور معز بن علي، التونسي وراء 11 علاجًا ضد السرطان [فيديو]

371
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
350
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
334
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
312
اقتصاد وأعمال

مجموعة QNB تعلن عن إصدار تقريرها السنوي لعام 2025
311
الأخبار

العاصمة: استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية
290
اقتصاد وأعمال

تونس: إرتفاع نفقات دعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل خلال سنة 2025
276
الأخبار

تونس: جانفي 2026 ضمن أشدّ أشهر جانفي حرارة منذ 1950
275
الأخبار

البرلمان : جلسة للجنة الفلاحة يوم الأربعاء 25 فيفري للاستماع إلى ممثلين عن وزارتي الفلاحة والتجارة حول عيد الاضحى
269
الأخبار

أوكرانيا، أربع سنوات من الحرب: الأمم المتحدة تذكّر بالقانون وكييف تستعيد مواقع على الميدان

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى