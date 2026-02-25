سفارة تونس بالكويت تعلن تعليق الخدمات يومي 25 و26 فيفري

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بالكويت عن توقف مصالحها القنصلية عن العمل يومي 25 و26 فيفري 2026، وذلك بمناسبة احتفال دولة الكويت بالأعياد الوطنية.

وأكدت السفارة، في بلاغ رسمي، أن استئناف العمل سيكون يوم الأحد 1 مارس 2026 وفق التوقيت الإداري المعتاد.

كما دعت المواطنين التونسيين المقيمين بالكويت إلى الاتصال بالأرقام المخصصة للحالات الطارئة والضرورية خلال فترة التعطيل، مشيرة إلى توفر خط هاتفي للطوارئ لتأمين التدخل عند الحاجة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام العطل الرسمية المعتمدة بدولة الاعتماد، مع الحرص على ضمان استمرارية التواصل في الحالات الاستثنائية.