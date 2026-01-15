سفارة تونس ببرلين تنظم تظاهرة اقتصادية تونسية ألمانية في مجال الصناعات الغذائية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

من المنتظر أن تنظم، سفارة الجمهورية التّونسية ببرلين، تظاهرة بتقنية الفيديو (عن بعد)، لفائدة أبناء الجالية المقيمة بألمانيا والمهتمة بالشأن الاقتصادي، وذلك يوم الثّلاثاء 27 جانفي الجاري.

وتستهدف هذه التّظاهرة أيضا الشّركات النّاشطة في تونس في مجال الصّناعات الغذائية الرّاغبة في تصدير منتجاتها، بما فيها زيت الزيتون، أو تعزيز صادراتها نحو السوق الألمانية.

ودعت السّفارة في بلاغ نشر بصفحتها الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أبناء الجالية المهتمين بالمشاركة في هذه التّظاهرة، سواء منهم الرّاغبين في استيراد هذه المنتجات بصفة مهنية أو تمثيل هذه الشّركات في ألمانيا، إلى الاتصال بمصالحها على البريد الالكتروني التالي([email protected]).

ويتعين ذكر بيانات الاتصال (الإسم واللّقب والهاتف والبريد الالكتروني والمهنة)، علما وأن المشاركة ستكون عن بعد.

