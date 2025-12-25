Français
سفارة تونس بطرابلس تدعو إلى عدم إدخال بعض النباتات والمنتجات النباتية تحتوي على حشرات أو مسببات مرضية إلى تونس

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية بطرابلس أبناء الجالية التونسية المُقيمة بدولة ليبيا الشقيقة أنّ وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد اللبحري التونسية أفادت، أنّه في إطار متابعة تطور انتشار الأمراض والآفات الغازية والعابرة للحدود، وسعيا إلى منع تسربها إلى التراب التونسي حفاظا على اقتصادنا الوطني ومنظوماتنا الفلاحية، أعّت ملصقة توعية موجهة للمسافرين القادمين إلى تونس.

وأضافت السفارة  أن هذه المُلصقة تهدف إلى تحسيسهم بخطورة جلب النباتات أو المنتجات النباتية التي قد تحتوي على حشرات أو مسببات مرضية يمكن أن تُحدث أضرارا وخسائر كبيرة بالثروات الفلاحية.

هذا، ودعت السفارة بضرورة التقيد بعدم إدخال ، خلال السفر إلى تونس، مثل هذه المواد حفاظا على السلامة النباتية الوطنية.

 

