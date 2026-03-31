سفارة تونس بكندا توجه إرشادات للجماهير قبل مواجهة المنتخب الوطني و كندا

دعت سفارة الجمهورية التونسية بكندا الجماهير الرياضية إلى الوصول في وقت مبكر و استخدام وسائل النقل العمومي لحضور اللقاء الدولي الودي الذي سيجمع المنتخب الوطني التونسي بنظيره الكندي، يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، بملعب “بي ام أو فيلد” بمدينة تورونتو.

وأوضحت السفارة، وفق بلاغ صادر عنها، أن محيط الملعب سيشهد ازدحاما في مواقف السيارات نظرا لتزامن المباراة مع عدة فعاليات في منطقة “إكزبيشن بليس” (Exhibition Place). وبيّنت إمكانية الاستفادة من تطبيقات رقمية مخصصة لحجز مواقف السيارات مسبقا، على غرار “سبوت هيرو” و”غرين بي باركينغ” و”باركوبيديا”، للمساعدة على تنظيم الوصول وتفادي الازدحام. وفي سياق متصل، حثت السفارة الجمهور الرياضي على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للمقابلة واحترام التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

