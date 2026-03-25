Français
Anglais
العربية
مجتمع

سفارة تونس بهلسنكي تدعو الجالية إلى تحديث معطياتها لتحسين الخدمات القنصلية

دعت سفارة الجمهورية التونسية بهلسنكي المواطنين التونسيين المقيمين بفنلندا وإستونيا إلى تحيين معطياتهم الشخصية، في إطار سعيها إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع الجالية.

وأوضحت السفارة، في بلاغ صادر بتاريخ 23 مارس 2026، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل متابعة الملفات القنصلية والاستجابة لطلبات المواطنين بشكل أكثر نجاعة.

وطلبت من المعنيين التواصل مع المصلحة القنصلية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، من خلال إرسال بياناتهم الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وعنوان الإقامة.

وأكدت السفارة أن تحيين هذه المعطيات سيساهم في تحسين التنسيق وتقديم خدمات أفضل لفائدة التونسيين بالخارج.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

431
اقتصاد وأعمال

اختيار رواد أعمال من المغرب وتونس ومصر ضمن دفعة عام 2026 لمؤسسة توني إلوميلو

424
الأخبار

ليبرتــــــــــا، الأولى في تونس، تحقق نجاحًا كاملاً في تنفيذ برامج عمرة رمضان بنسبة 100%
372
الأخبار

سنة و 10 أشهر سجنا في حقّ سيف الدين مخلوف
364
اقتصاد وأعمال

ليبيا : الوصول إلى الناقلة النفطية الروسية وربطها بشكل آمن تمهيدا لسحبها إلى موقع مناسب
325
أخر الأخبار

من 26 إلى 29 مارس 2026 تونس تحتضن التظاهرة الفنية ” C ART HAGE”
301
أخر الأخبار

ليلة عقد المؤتمر..هيئة إدارية وطنية أخيرة برئاسة الطبوبي
285
الأخبار

رسالة تهنئة من الرئيس الصيني إلى رئيس الجمهورية بعيد الاستقلال
283
الأخبار

وزير الخارجيّة يؤكّد ضرورة مراجعة علاقات الشراكة بين تونس و الاتحاد الأوروبي لتكون أكثر توازنا و عدلًا
264
أخر الأخبار

هل ستتأثر الزّيادة في الأجور على المستوى المحلي بتداعيات الحرب على إيران…؟ خبير في الإقتصاد يكشف التفاصيل [فيديو]
260
الأخبار

تونس: تأجيل محاكمة حمادي الجبالي في قضية ذات صبغة إرهابية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى