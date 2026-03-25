سفارة تونس بهلسنكي تدعو الجالية إلى تحديث معطياتها لتحسين الخدمات القنصلية

دعت سفارة الجمهورية التونسية بهلسنكي المواطنين التونسيين المقيمين بفنلندا وإستونيا إلى تحيين معطياتهم الشخصية، في إطار سعيها إلى تحسين جودة الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل مع الجالية.

وأوضحت السفارة، في بلاغ صادر بتاريخ 23 مارس 2026، أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل متابعة الملفات القنصلية والاستجابة لطلبات المواطنين بشكل أكثر نجاعة.

وطلبت من المعنيين التواصل مع المصلحة القنصلية عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، من خلال إرسال بياناتهم الشخصية، بما في ذلك رقم الهاتف، البريد الإلكتروني، وعنوان الإقامة.

وأكدت السفارة أن تحيين هذه المعطيات سيساهم في تحسين التنسيق وتقديم خدمات أفضل لفائدة التونسيين بالخارج.