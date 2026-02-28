Français
سفارة تونس في أبو ظبي تدعو أفراد الجالية إلى توخي الحذر

دعت سفارة الجمهورية التونسية في أبوظبي كافة أبناء الجالية التونسية المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والزائرين لتوخي الحيطة والحذر والالتزام بكافة تعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن السلطات الاماراتية المختصة.

و أكدت السفارة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” اليوم السبت، على ضوء التطورات الأمنية المتصاعدة في المنطقة، على ضرورة التواصل على صفحة السفارة الرسمية في حالات الطواريء .

و كانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت، اليوم السبت، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “وام”: “تعرضت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية​​​.. كما تعاملت الأجهزة المختصة في الدولة مع سقوط شظايا على منطقة سكنية في مدينة أبوظبي، أسفرت عن بعض الأضرار المادية و وفاة شخص من جنسية آسيوية”.

و أكدت الجهات المختصة بأن الوضع الأمني في الدولة تحت السيطرة و جميع الجهات المعنية تتابع التطورات على مدار الساعة.

