سفارة تونس في الدوحة تدعو أفراد الجالية التونسية لتوخي الحيطة و الحذر

دعت سفارة الجمهورية التونسية بالدوحة كافة أفراد الجالية التونسيّة المقيمين في دولة قطر، وفي ظل الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر.

كما أوصت بالالتزام الكامل بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات القطرية المختصة، حسب ما جاء في بلاغ للبعثة نشرته على صفحتها على منصة”فايسبوك” مساء، السبت.

و أفادت السفارة انه يمكن لافراد الجالية وفي الحالات الطارئة والأكيدة ذات الصلة بهذه التطورات، التواصل معها على رقم الواتساب التالي : +97433200525

و في وقت سابق من اليوم، السبت، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية بالستية، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لسيادتها الوطنية، ومساسا مباشرا بأمنها و سلامة أراضيها، و تصعيدا مرفوضا يهدد أمن و استقرار المنطقة مذكرة في المقابل بدعوات قطر إلى الحوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد، حسب ما ذكرته وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا).

