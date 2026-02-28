Français
الأخبار

سفارة تونس في عمان تدعو أفراد الجالية لتوخي الحيطة و الحذر

دعت سفارة الجمهورية التونسية بعمان، كافّة أفراد الجالية التونسية المقيمين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وفي ظل الأوضاع الأمنية المتسارعة في المنطقة، إلى توخي الحيطة والحذر.

كما دعت الجالية إلى الالتزام الكامل بكل التوجيهات الصادرة عن السلطات الأردنية المختصة، حسب ما جاء في بلاغ للبعثة نشرته على صفحتها الرسمية على منصة”فايسبوك”، السبت.

و أضافت السفارة انه يمكن في الحالات الطارئة والأكيدة ذات الصلة بهذه التطورات، التواصل معها على رقم الواتس اب التالي 07 9739 1012.

من جهة أخرى دعت السفارة المسافرين التونسيين الموجودين بالأراضي الأردنية إلى الاتصال بمكاتب شركات الطيران لمعرفة المواعيد الجديدة لرحلاتهم.

و أعلنت القوات المسلحة الأردنية، السبت، أنها تعاملت مع عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التي استهدفت الأراضي الأردنية. في الوقت، الذي تتعرض فيه الجمهورية الاسلامية الايرانية لعدوان عسكري مزدوج من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني.

