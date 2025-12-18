Français
سفير إسبانيا يؤدي زيارة توديع لرئيس الجمهورية

سفير إسبانيا يؤدي زيارة توديع لرئيس الجمهورية

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 بقصر قرطاج Javier Puig Saura سفير مملكة إسبانيا بتونس الذي أدّى زيارة توديع إلى رئيس الدّولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا.

وأكّد رئيس الجمهورية على أهمّية تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، معربا عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الإسباني من أجل مزيد توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

ومن جانبه، أكّد السفير الإسباني على عمق الروابط المشتركة القائمة بين البلدين ونوّه بمسيرة التعاون الثنائي، مبرزا حرص بلاده على مزيد تطوير علاقاتها مع تونس في كافة المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين.

