الأخبار

سفير إيطاليا بتونس : مشروع الربط الكهربائي يعكس التزام الحكومة الإيطالية بدعم تونس في انتقالها الطاقي

أكّد سفير إيطاليا بتونس، الساندرو بروناس،  أن مشروع الربط الكهربائي يعكس التزام الحكومة الإيطالية بدعم تونس في انتقالها الطاقي.

و جدّد خلال لقاء جمعه اليوم الجمعة بكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، بمقر الوزارة، استعداد بلاده لمواصلة التنسيق لضمان التنفيذ الناجح لمختلف مكوناته خاصة وأنه سيمكن من تطوير مبادلات الطاقة الكهربائية بين ضفتي المتوسط عن طريق الربط ثنائي الاتجاه بقدرة 600 ميغاواط.

و تمّ خلال اللقاء التباحث حول عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التقدم في انجاز مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ألماد”، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

و أشاد كاتب الدولة بمستوى التعاون التونسي الإيطالي في المجال الاقتصادي خاصة في ما يتعلق بمجال الطاقات المتجددة والنتائج الإيجابية المحققة مع الحرص على المتابعة والتقييم لضمان نجاح المشاريع المشتركة.

و أكد  شوشان أهمية إنجاز مشروع الربط الكهربائي في الآجال المحددة باعتباره من المشاريع الوطنية الكبرى التي ستساهم في استقرار الشبكة الكهربائية وفي تنويع مصادر امدادات الطاقة في تونس.

وأشار في هذا السياق إلى ما شهدته تونس من تقدم خاصة على مستوى إصلاح المنظومة القانونية لمشاريع الطاقات المتجددة وهو ما ساهم في تسريع نسق إنجاز مشاريع جديدة دخلت حيز الاستغلال وأخرى من المنتظر أن تنطلق أشغالها خلال السنة الحالية بقدرة جملية تناهز 600 ميغاواط، وفق المصدر ذاته.

تعليقات

