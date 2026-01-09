Français
سفير الصين بتونس يزور جامعة سوسة و يبحث آفاق التعاون الأكاديمي

سفير الصين بتونس يزور جامعة سوسة و يبحث آفاق التعاون الأكاديمي

أدّى سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس، وان لي، الخميس، بزيارة إلى جامعة سوسة، حيث التقى برئيس الجامعة، لطفي بلقاسم، وعددًا من مسؤولي المؤسسات الجامعية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعة والجانب الصيني، وفق بلاغ صادر عن سفارة الصين بتونس.

و قدّم رئيس جامعة سوسة لمحة عن أبرز محطات التعاون القائمة بين الجامعة والمؤسسات الصينية خلال السنوات الأخيرة، معربًا عن حرصه على مواصلة تطوير مشاريع التعاون المشتركة والارتقاء بمستواها في مختلف المجالات.

من جهته، ثمّن السفير الصيني النتائج الإيجابية التي حققتها جامعة سوسة في إطار تعاونها مع المؤسسات الصينية، لا سيما في مجالي الطب الصيني التقليدي و تعليم اللغة الصينية، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة العمل مع الجانب التونسي لتسريع تنفيذ مشاريع التعاون، وتعزيز التبادل بين الأساتذة والطلبة، والمساهمة في تكوين كفاءات قادرة على دعم التعاون الثنائي في عديد القطاعات.

