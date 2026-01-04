سفير الصين في موسكو : مبيعات الأسلحة الأمريكية تعرقل السلام في مضيق تايوان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي أن الولايات المتحدة تعطل السلام و الاستقرار في مضيق تايوان من خلال خططها لبيع دفعة كبيرة من الأسلحة الحديثة لتايوان.

و قال السفير تشانج في مقابلة مع وكالة “تاس” : “أعلن الجانب الأمريكي علنا عن خطط لبيع دفعة كبيرة من الأسلحة الحديثة لتايوان، مما ينتهك بشكل صارخ مبدأ الصين الواحدة و أحكام البيانات الثلاثة المشتركة الصينية الأمريكية و يسبب أضرارا جسيمة لسيادة الصين و أمنها و سلامتها الإقليمية و يقوض بشكل كبير السلام و الاستقرار في مضيق تايوان و يرسل إشارة خاطئة للغاية للقوى الانفصالية التي تدعو إلى ‘استقلال تايوان'”.

و أضاف الدبلوماسي الصيني أن “بكين تعترض بشدة و تستنكر هذه الإجراءات”، لافتا إلى أنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة للجانب الأمريكي.

و جاءت تصريحات السفير الصيني بعد أيام من تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتهم فيها الدول الغربية بـ”عدم الممانعة في الاستفادة” من أموال و تكنولوجيا تايوان.

و قال لافروف : “الأسلحة الأمريكية باهظة الثمن تباع لتايبي بأسعار السوق”، معتبرا أن مطلب نقل إنتاج أشباه الموصلات إلى أراضي الولايات المتحدة يمكن اعتباره أيضا “إكراها لإعادة توزيع الدخل و هو شكل من أشكال الاستيلاء على الأعمال.”

تأتي هذه التصريحات في أعقاب إعلان إدارة ترامب في ديسمبر 2025 عن أكبر صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار ، تضمنت أنظمة صواريخ متطورة و طائرات مسيرة.

و قد أدّت تلك الصفقة إلى ردود فعل غاضبة من بكين ، التي فرضت عقوبات انتقامية و وصفت التحرك بأنه “يحوّل تايوان إلى برميل بارود”.

