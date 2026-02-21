سفير اليابان في تونس يخوض تجربة الصيام لأول مرة على الطريقة التونسي

في تجربة إنسانية وثقافية مميزة، خاض سفير اليابان في تونس سايتو جون تحدّي الصيام خلال شهر رمضان لأول مرة في حياته، في مبادرة تعكس اهتمامه العميق بالثقافة التونسية و حرصه على التقرب أكثر من الشعب التونسي و فهم عاداته و تقاليده.
و قد قرّر السفير خوض هذه التجربة بشجاعة، معبّراً عن احترامه للشعائر الدينية التي يحييها التونسيون خلال الشهر الكريم و مؤكداً أهمية الانفتاح الثقافي و التواصل الإنساني بين الشعوب.
و خلال يوم الصيام، شعر السفير ببعض الصعوبات الطبيعية التي يواجهها الصائم ، خاصة في الساعات الأخيرة قبل موعد الإفطار ، إلا أن ذلك لم يمنعه من الإحساس بروحانية خاصّة و هدوء داخلي رافقاه طوال اليوم.
و مع حلول موعد المغرب و سماع نداء الإفطار، عبّر السفير عن سعادته بتلك اللحظة التي وصفها بـ”الساحرة”، حيث تتجسد معاني المشاركة و التآلف و الاجتماع حول مائدة واحدة بعد يوم من الصبر و الانضباط.
و أكّد أنّ تجربة الصيام لم تكن فقط تجربة صحية، بل كانت قبل كل شيء تجربة ثقافية و إنسانية عميقة، أبرزت له قيمة التضامن و الترابط الأسري و الاجتماعي الذي يميز المجتمع التونسي خلال شهر رمضان.
و تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جسور الصداقة و التفاهم بين الشعوب، من خلال معايشة العادات و التقاليد عن قرب، بما يعكس صورة إيجابية عن روح الانفتاح و الاحترام المتبادل.
