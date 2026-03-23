سفير تونس ببغداد يدعو الجالية التونسية لاتباع تعليمات السلطات العراقية للحفاظ على سلامتهم و أمنهم

دعا سفير الجمهورية التونسية ببغداد شكري لطيف، الجالية التونسية إلى مواصلة اليقظة والحذر، وضرورة اتباع التعليمات التي تعتمدها السلطات الأمنية والعسكرية العراقية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والرعايا الأجانب المقيمين بالعراق في ظل الوضع الراهن في المنطقة.

و طمأن السفير أفراد الجالية التونسية بالعراق، خلال حفل استقبال انتظم أمس الأحد على شرف عدد منهم بمناسبة الذكرى 70 لعيد الاستقلال، حول الوضع الأمني ببلد الاعتماد، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للسفارة.

و جدّد حرص البعثة وقسمها القنصلي على متابعة شؤون الجالية التونسية بالعراق، وتقديم الخدمات القنصلية في أفضل الآجال لاسيما في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة.

وأكّد السفير في كلمته، على الأهمية التي توليها وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والبعثات الدبلوماسية التونسية للتونسيين المغتربين ببلدان إقامتهم، والتي تحظى شؤونهم برعاية ومتابعة دقيقة من طرف رئيس الجمهورية.

و مثّلت المناسبة فرصة للاستماع لمشاغل الجالية التونسية بالعراق و ظروف إقامتهم.

