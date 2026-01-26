سقوط سيارة في قناة بنزرت… و”أخطبوط” يفاجئ فرق الإنقاذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سقطت صباح اليوم الاثنين سيارة وعلى متنها سائقها في قناة مدينة بنزرت على مستوى الجسر المتحرك، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وقد تمكّنت الوحدات العائمة التابعة لمنطقة الحرس البحري ببنزرت، وبمساعدة آلة رافعة، من إخراج السيارة التي لحقت بها أضرار على مستوى الهيكل الخارجي، وذلك في عملية استوجبت مجهودًا تقنيًا دقيقًا لضمان السلامة.

وشهدت عملية الرفع واقعة طريفة، حيث تم العثور على “أخطبوط” عالق داخل السيارة، وقام صاحب الرافعة بانتشاله بصعوبة، قبل أن يُصرّ على الاحتفاظ به لنفسه، ما أضفى طابعًا غير مألوف على الحادثة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



