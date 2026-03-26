Français
Anglais
العربية
سياحة

سلسلة فندقية عالمية كبرى تدخل تونس: استثمارات جديدة لتعزيز السياحة في أفق 2030

أعلنت مجموعة فندقية دولية كبرى عن إطلاق مشاريع جديدة في تونس، في خطوة تعكس تنامي جاذبية الوجهة السياحية التونسية لدى كبار الفاعلين في القطاع.

وتعتزم هذه السلسلة تطوير خمسة فنادق موزعة على عدد من الوجهات السياحية الرئيسية، مع هدف بلوغ طاقة استيعاب تصل إلى نحو 3 آلاف غرفة في أفق سنة 2030.

وسيكون الانطلاق الفعلي لهذا التوسع من ولاية المهدية خلال السنة الجارية، على أن تتواصل بقية المشاريع بين 2027 و2029 في مناطق سياحية بارزة على غرار طبرقة والمنستير وجربة والعاصمة تونس.

ويرتكز هذا الاستثمار على شراكة مع فاعل محلي مختص في تسيير الوحدات الفندقية، بما يسمح بالجمع بين الخبرة الدولية والمعرفة الدقيقة بالسوق التونسية.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى