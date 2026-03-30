سلطات شرق ليبيا تمنع ذبح الإناث من الأغنام و الماعز

في ليبيا حذر جهاز الحرس البلدي التابع لحكومة بنغازي أصحاب السلخانات و القصابين من ذبح الإناث من الأغنام و الماعز ، وذلك استنادًا إلى قانون حماية الحيوان والأشجار، وما نصّت عليه المادة (4) من الفصل الثاني، والتي تنص على منع ذبح أو نحر أنثى من الحيوانات أياً كان نوعها.

وأكد الجهاز أن هذا التحذير يأتي في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وضمان استدامتها. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف هذه التعليمات دون استثناء.

