Français
Anglais
العربية
مجتمع

سليانة : اتحاد الفلاحة يُحذّر من انتشار الأمراض الفطرية في مزارع القمح 

في ظلّ توفّر ظروف مناخية ملائمة لظهور وانتشار الأمراض الفطرية، خاصة مع تواصل الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، أصدر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة تنبيهاً موجهاً إلى كافة الفلاحين بضرورة توخي الحذر ومراقبة المحاصيل الزراعية بشكل دوري.

ودعا الاتحاد الفلاحين إلى التدخل في الوقت المناسب لمعالجة هذه الأمراض، وذلك باستعمال المبيدات المصادق عليها من قبل وزارة الفلاحة، مع التأكيد على أهمية تعديل آلات الرش واعتماد البخاخات المخصصة لمقاومة الأمراض الفطرية لضمان نجاعة التدخلات.

وأشار إلى أن أبرز الأمراض التي تهدد الزراعات خلال هذه الفترة تتمثل في مرض الصدأ البني والأصفر الذي يصيب القمح الصلب والقمح اللين والتريتكال، إلى جانب مرض التبقع السبتوري والتبقع البرونزي على القمح الصلب. كما تشمل هذه الأمراض التبقع الشبكي والبياض الدقيقي (الجيارة) على الشعير، بالإضافة إلى مرض الصدأ التاجي الذي يصيب القصيبة.

كما نبّه الاتحاد إلى ضرورة مراقبة الحقول من بعض الحشرات الضارة، خاصة حشرة “الزيلي”، التي قد تزيد من تدهور الوضع الصحي للمحاصيل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , ,

Recommended for you


© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى